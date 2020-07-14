MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale’de ev yangını: 1'i ağır 2 kardeş yaralandı
GeriGündem Çanakkale’de ev yangını: 1'i ağır 2 kardeş yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Çanakkale’de ev yangını: 1'i ağır 2 kardeş yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale’de ev yangını: 1'i ağır 2 kardeş yaralandı
Abone Olgoogle-news

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, 2 katlı evin alt katında çıkan yangında, 1’i ağır 2 kardeş yaralandı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, bu sabah saat 10.30 sıralarında, Ayvacık’ın Fatih Mahallesi Aşıklar Caddesi üzerindeki Hatice Yılmaz’a ait 2 katlı evin alt katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle halkı, itfaiyeyi aradı. Hatice Yılmaz can havliyle kendisini dışarı atarak, içeride kalan engelli kızı için yardım istedi.

Çanakkale’de ev yangını: 1i ağır 2 kardeş yaralandı


Durumdan  haberdar olup gelen Yılmaz'ın oğlu Necmi Yılmaz, eve girerek, engelli kardeşi Nalan Yılmaz’ı (57), kurtarmak istedi. Aynı anlarda gelip alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, ağır yaralanan Nalan Yılmaz ile kardeşini kurtarmak isterken yaralanan Necmi Yılmaz'ı evden çıkarttı. 2 yaralı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nalan Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle