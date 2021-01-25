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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 20:54 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de ele geçirildi! Tam 2 milyon yaşında

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Çanakkale'de ele geçirildi! Tam 2 milyon yaşında
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Çanakkale'de kaçakçılıkla mücadele ekipleri yaptığı operasyonda eşine az rastlanır fosil ele geçirdi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 2 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen deniz yıldızları, Troya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 şüphelinin, 2 milyon yaşında olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosillerini satmaya çalıştığını tespit etti.

Çanakkalede ele geçirildi Tam 2 milyon yaşında



Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.V, B.Ç, K.T. ve A.S. gözaltına alındı.

Toplam 6 deniz yıldızı fosiline el konulurken, 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Fosiller yapılan incelemenin ardından Troya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerden M.V. ve B.Ç'nin bir süre önce de fosil satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Çanakkalede ele geçirildi Tam 2 milyon yaşında

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