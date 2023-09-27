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Çanakkale'de düşen yıldırım orman yangını çıkardı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Çanakkale#Gelibolu#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 16:48

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Cevizli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 72 personel sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 

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#Çanakkale#Gelibolu#Orman Yangını

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