Çanakkale'de denize giren 22 yaşındaki gençten acı haber

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Olay, dün Lapseki ilçesi açıklarındaki Kum Adası’nda meydana geldi. Bayramiç ilçesinde yaşayan Muharrem Karaman, gittiği adada serinlemek için denize girdi. Karaman, bir süre sonra gözlerden kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Dalgıçların yaptığı çalışmayla Muharrem Karaman’ın cansız bedeni bulundu.

Karaman’ın cesedi otopsi için ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaman’ın cenazesi Bayramiç’te öğlen Çarşı Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına toprağa verilecek.