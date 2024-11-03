×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale'de dehşete düşüren anlar! Kurşun yağdırdı, kabzayla da defalarca kafasına vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:09

Çanakkale'nin bayramiç ilçesinde husumetlisi serdar v. tarafından sokak ortasında tabancalı saldırıya uğrayan özgür ölçek, yaşamını yitirdi. Kurşunu biten Serdar V. tabancanın kabzasıyla da Ölçek'in kafasına defalarca vururken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar V., cadde üzerinde cep telefonu ile konuşarak yürüyen husumetlisi Özgür Ölçek'e tabanca ile ateş açtı. Kurşunu biten Serdar V., kanlar içerisinde yığılan Ölçek'in kafasına da defalarca tabancanın kabzasıyla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serdar V. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!