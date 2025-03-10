Çanakkale'de dehşet! Silahla balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu

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Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.



