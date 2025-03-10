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Çanakkale'de dehşet! Silahla balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu

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#Çanakkale#Polis#Silah
Çanakkalede dehşet Silahla balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 14:50

Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli, kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaraladı. Saldırganın teslim olması için müzakere çalışmaları sürüyor.

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Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

Çanakkalede dehşet Silahla balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu

Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

Çanakkalede dehşet Silahla balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu

Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.
Çanakkalede dehşet Silahla balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu
Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam ediyor.
Çanakkalede dehşet Silahla balkona çıkan şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu

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#Çanakkale#Polis#Silah

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