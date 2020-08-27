MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de dehşet anları! Otomobilin arkasından hemen suya atladı...
GeriGündem Çanakkale'de dehşet anları! Otomobilin arkasından hemen suya atladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan AKKAYA/DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de dehşet anları! Otomobilin arkasından hemen suya atladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de dehşet anları! Otomobilin arkasından hemen suya atladı...
Abone Olgoogle-news

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, el freninin çekilmediği öne sürülen otomobil denize düştü. Çevredeki bir kişi suya atlayarak, aracın içinde birinin olup olmadığını kontrol etti. Su alarak tamamen batan otomobil, vinçle denizden çıkarıldı.

Olay, Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limanda meydana geldi. El freni çekilmediği ileri sürülen otomobil, denize düştü. İçerisine bir süre su girmeyen araç dakikalar boyunca deniz üstünde kaldı. Aracın içinde birinin olup olmadığı bilinmezken, çevredekiler tedirgin oldu. Suya atlayan bir kişi, aracın yanına kadar yüzerek içerisinde kimse olup olmadığına baktı. İçerisinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat nefes aldırırken, suyla dolan otomobil battı.

O anlar limandakiler tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Akşam saatlerinde vinçle denizden çıkarılan otomobilde, maddi hasar oluştuğu görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle