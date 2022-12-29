Çanakkale’de DEAŞ operasyonuna 5 tutuklama

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Çanakkale’de DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın ve doküman ile ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 52 fişeğe el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.



Öte yandan yasadışı FETÖ Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 1’i aktif 3 askeri personel olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini bildirildi.