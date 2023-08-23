Çanakkale’de ciğerimiz yanıyor

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Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda dün saat 11.30 sularında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sıcaklık ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılmaya başladı. Orman işçileri, itfaiye ekipleri ve köylüler yangına müdahale etse de şiddetli rüzgâr yangının hem hızını hem de yayılma alanını artırdı. Yangın sebebiyle Çanakkale - Çan kara yolu trafiğe kapatılırken Valilik de vatandaşlardan acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir Yolu'nu kullanmamalarını istedi.

RÜZGÂR O KADAR ŞİDDETLİ Kİ...

Yangına kısa süre içinde 8 uçak ve 26 helikopter ile havadan ve 238 arazöz, iş makineleri, 1500'e yakın da personelle karadan müdahale edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde öğle saatlerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Damyeri mevkisinde başladı. Şiddetli rüzgârın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Kuş uçuşu yaklaşık 15.1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgâr o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." Bakan, rüzgârın saatte 70 kilometre hızla estiğini ve yüzde 19'luk bir nemin söz konusu olduğunu da belirtti.





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En kötü senaryoya hazırlıklı olduklarının altını çizen Bakan Yumaklı, "Bütün güçlerimiz yerleşim yerlerini korumaya odaklandı. Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor" dedi. Bakan ayrıca 9 köyün boşaltıldığını belirtti.

ÜNİVERSİTEDE TEDBİR ALINDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, NTV kanalına yaptığı canlı bağlantıda, "Terzioğlu Kampusü tedbiren boşaltıldı. Alevler kampüse ulaşmadı ancak tedbir alındı" dedi.

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BOĞAZ SABAH KAPATILDI

Öte yandan yangın sebebiyle öğle saatlerinde çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 21.30'da tek taraflı olarak tekrar deniz trafiğine açıldı. Akşam saatlerinde yangın bölgesine intikal eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı açıklamada çalışmaların 4 adet gece görüşlü helikopterle havadan ve karadan sürdüğünü, hava aydınlanınca hava araçlarının sayısının tekrar artacağını söyledi.

Bakan Yumaklı, hava araçlarının denizden su alması için sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’ndaki deniz trafiğinin de tekrar kapatılacağını belirtti.

GÖKYÜZÜ SİYAHA DÖNDÜ









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Yangın rüzgârın da etkisiyle şiddetini ve etki alanını artırınca gökyüzünü kaplayan dumanlar yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

HERKES SEFERBER OLDU









İtfaiye ve orman ekiplerinin yangını söndürmek için verdiği mücadeleye köylüler de destek oldu.

KORKU DOLU ANLAR









Yangın gece saatlerinde, Çanakkale’nin en büyük beldelerinden Kepez’in merkezine çok yaklaştı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangınla mücadele tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralılar hakkında açıklama yaptı. Koca, "Yangında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 Ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır" dedi. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada sosyal medyadaki iddiaların aksine devlet hastanesinin tahliye edilmediğini sadece 14 hastanın nakledildiğinin altını çizdi.

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NENE HATUN BÖLGEDE

Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi Nene Hatun da yangına müdahale için Çanakkale'ye gitti. İstanbul'da demirli olan gemi yangının kapsamını genişletmesi üzerine vakit kaybetmeden yola çıktı. Saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli gemiye ayrıca 11 ton ağırlığa kadar 1 helikopter de iniş yapabiliyor.

HER YER YANGIN YERİ

Tarihin en sıcak yıllarından birinin yaşanması yangın tehlikesini de tetikledi. Dün tüm ülke genelinde irili ufaklı tam 29 orman yangını çıktı.

Amasya'daki tarihi Harşena Kalesi yakınında dün öğle saatlerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Amasya Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarına polis ekipleri de TOMA'larla destek verdi ve yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Müdahale sırasında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 itfaiye erinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.





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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan ve oradan ormana sıçrayan yangın da rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Havadan ve karadan 1 helikopter, 30 arazöz ve iş makineleri ile müdahale edilen yangın 3 saatlik mücadele sonunda, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan ve Bursa’nın Yenişehir ilçesine de sıçrayan orman yangını ise yaklaşık 4 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter ve onlarca araçla müdahale edildi.