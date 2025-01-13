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Çanakkale'de çaya uçan otomobilde ölen Ali Kaan’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı

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#ÇANAKKALE#ÇAN#Otomobil
Çanakkalede çaya uçan otomobilde ölen Ali Kaan’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 11:59

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren Ali Kaan Demir'in (21) cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ye götürüldü.

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Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Çan ilçesi Çomaklı köyünde meydana geldi. İlkehan Mert Salathan'ın (21) kontrolünü yitirdiği 41 AFU 652 plakalı otomobil, Kocabaş Çayı'na uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Salathan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanındaki Ali Kaan Demir’e ise ulaşılamadı. Ekiplerin çalışmasıyla 3,5 saat sonra Demir'in kaza yerine 50 metre mesafede cansız bedeni suda bulundu.

Ali Kaan Demir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Demir’in memleketi Kocaeli'de, öğle vakti Esentepe İmam Hüseyin Cemevi'ndeki törenin ardından torağa verileceği belirtildi.

Otomobil sürücüsü İlkehan Mert Salathan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi.

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#ÇANAKKALE#ÇAN#Otomobil

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