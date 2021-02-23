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Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de çalınan 6 koyun bulunup, sahibine teslim edildi

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Çanakkale'de çalınan 6 koyun bulunup, sahibine teslim edildi
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ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde bağlı Naldöken köyünden 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Koyunlar sahibine teslim edildi.

Naldöken köyünde yaşayan N.B.’ye ait 6 koyunun çalındığı ihbarı üzerine Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheli E.Ş. ve T.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları küçükbaş hayvanlar da bulunarak, sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.

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