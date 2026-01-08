Çanakkale’de büyük keşif: Balkanlar’ın kapısını burada açtık

Haberin Devamı

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Eceabat ilçesi Küçükanafarta köyünde bulunan Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı’nda 100 dönümlük bir alan üzerinde bir araştırma başlatıldı. Çalışmalarda 8 bin 731 mezar tespit edildi. Bunun üzerine mezarlıkta yapılan yaş analizi araştırması sonucunda, Türklüğün mührü, tapusu ve Türk tarihinin kapısı olan Ahlat gibi, Küçükanafarta’nın da ‘Türklerin Balkanlar’a açılan kapısı’ olduğu tespit edildi. Başkanlığın devlet arşivlerinde yaptığı araştırmalarda da köye ait en eski tarihli belgenin 1475’e işaretlendiği görüldü. Belge ile de 1475’ten önce bu bölgede yaşamın olduğu kanıtlandı.

RUMELİYE GEÇEN İLK TÜRKLER

Hürriyet’e konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi: “Başkanlık olarak yaklaşık 8 bin 500 mezar taşı tespit ettik. Türk tarihinin çok önemli bir sayfasını açıyoruz. Bilim insanları ve tarihçilerin ortak noktada buluştuğu üzere burası Rumeli’ye geçen ilk Türklerin defnedildiği mezarlıktır. Anadolu’daki Türk varlığı için Ahlat Selçuklu Mezarlığı neyse Rumeli’deki, Balkanlar’daki ve hatta Avrupa’daki Türk varlığı için Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı aynı durumda. O yüzden Çanakkale Tarihi Alan’da bir tarih daha ortaya çıkıyor. Çanakkale Tarihi Alanı Dünya’nın en büyük açık hava müzesi olma potansiyeline sahip. Biz de bunu başarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu coğrafyanın her bölgesinde tarih, her karış toprağında yaşanmışlık var. Biz bunu biliyoruz ve bunu korumak için çalışıyoruz. Çanakkale Tarihi Alanı Dünya’nın en iyi korunmuş açık hava müzesidir. Bu tarihi, bu yaşanmışlıkları görmek için herkesi Çanakkale Tarihi Alanı’na bekliyoruz.”

AHLAT TARİHE IŞIK TUTUYOR

AHLAT, Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı olarak tarihte adlandırılıyor. Türk-İslam tarihinin en önemli merkezleri arasında gösterilen Ahlat, barındığı abidevi mezar taşlarıyla tarihe ışık tutuyor. Ahlat’ın simgesi haline gelen mezar taşları aynı zamanda Anadolu’nun tapusu niteliğini taşıyor. Ahlat, 210 bin metrekarelik alanıyla ülkenin en büyük tarihi ‘İslam Mezarlığı’ olma unvanına sahip. Dört metreye yaklaşan uzunluklarıyla adeta Ahlat’ın tarihteki ihtişamına işaret ediyor.

