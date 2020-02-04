MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale'de bulundu! Ekipler alarma geçti..
GeriGündem Çanakkale'de bulundu! Ekipler alarma geçti..
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa SUİÇMEZ-Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale), (DHA)- İHA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 13:35,Son Güncelleme:/

Çanakkale'de bulundu! Ekipler alarma geçti..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale'de bulundu! Ekipler alarma geçti..

Çanakkale’de Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Alçıtepe bölgesinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında Osmanlı ordusuna ait Çanakkale Savaşları’ndan kalma el bombası bulundu. Tarihi el bombası, jandarmaya bağlı bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. tarihi el bombası sebebiyle alanda geniş güvenlik tedbiri alındı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Alçıtepe'deki Nuri Yamut Anıtı bölgesinde alt yapı çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları sırasında Türk askerlerinin kullandığı patlamamış tarihi Tüfekçiyef el bombası bulundu. Konu jandarmaya bildirildi. 8 santimetre çapındaki tarihi el bombasının bulunduğu alana gelen bomba imha uzman ekibi, bomba imha robotuyla incelemenin ardından el bombasının imha edilmesine karar verdi. Anıtın bulunduğu alana yakın bir bölgede tarihi el bombası jandarmanın çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

TÜFEKÇİYEF BOMBASI

Bomba, adını bomba imalatçısı Bulgar asıllı Resneli Naum Tüfekçiyef’den almıştır. Bomba üzerinde yer alan fitil kibrit işlevine sahip olup, bombayı ateşlemek için fitilin ucunu kibritliğe sürtmek yeterliydi. Bomba bu şekilde kullanıma hazır hale gelmekteydi. Üniformada göğüs üzerine takılan kibritlik Çanakkale'de çekilmiş fotoğraflarda Osmanlı askerlerinin göğsünde de görülmektedir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle