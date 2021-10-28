Çanakkale'de barakada bin 300 litre sahte içki bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada'da ihbar üzerine barakaya operasyon düzenledi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreste yapılan aramada, bin 300 litre sahte içki bulundu.
Ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
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