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Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK (ÇANAKKALE), (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 7’nci gününde

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Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 7’nci gününde
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, 7'nci günde de devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, 27 Ocak Çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu.

Barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. 3'üncü günde yapılan arama çalışmalarında ise Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak, karaya çıkarıldı. Aracın içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 7'nci günde de devam edildi.

Çanakkalede baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 7’nci gününde

ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMAYA DEVAM

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, bu sabah 4 bot ile yeniden başladı. Arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor. Arama çalışmalarına Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra arama köpekleri de katılıyor.

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