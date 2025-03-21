Çanakkale'de annesini rehin alan komşusu tarafından vurulmuştu! 11 gün sonra acı haber

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Olay, 10 Mart'ta saat 14.00'te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 2'nci kattaki dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı.

Annesi Ş.A.'yı rehin aldığı öğrenilen Burak Arseven, balkona çıkarak elindeki tüfeği zaman zaman sokaktaki polislerin ve çevredekilerin üzerine doğrulttu. Polisin ikna çabaları sürerken Arseven, elindeki av tüfeğiyle ateş etti. Arseven'i ikna etmeye çalışanlardan komşusu Fikret Okay, karnından ağır yaralandı. Ekipler, balkondan av tüfeğiyle ateş edip Okay'ı yaralayan Burak Arseven'den silahı bırakıp teslim olmasını istedi.

Ancak Arseven polise direndi, yerde yatan Okay'ın hastaneye götürülmesine de izin vermedi. Bunun üzerine polis ekipleri, arka taraftan duvarı delip, şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Okay'a ulaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Arseven balkonda müzakereci polislerle görüşürken binaya gelen polis ekipleri, çilingirle eve girip, oğlunun rehin aldığı anne Ş.A.'yı kurtardı. Ardından operasyon düzenlendi. Teslim olmayan Arseven, çıkan çatışmada vurulup etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis de hafif şekilde yaralandı. Arseven'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaralı polis, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan, evli ve 2 çocuk babası olan Fikret Okay, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Okay'ın cenazesi, ikindi vakti Necip Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.