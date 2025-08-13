Çanakkale’de acı bilanço: 10 bin dönüm

Haberin Devamı

Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin karadan müdahalesi gün boyu sürdü.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Dün gece boyunca yangına karadan müdahale devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale başladı. Öte yandan Güzelyalı köyünde yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla mücadele çalışmalarını incelemek ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Çanakkale’de yanan alanlarda incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yerlikaya, 10 bin dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.

Güzelyalı köyünde yanan ev ve araçlardaki zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının etkisini kaybettiği bölgelerde yaşayanlar yeniden evlerine girerken, acı tabloyla karşılaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Dardanos yangınının ardından hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, 10’u konut, 11’i ticarethane ve 1’i depo 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu açıkladı.