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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

Çanakkale'de 9 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı

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Çanakkale'de 9 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı
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ÇANAKKALE'de 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sevgi Y. (35) polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde hırsızlık şüphelisi şahısların bulunabileceği değerlendirilen otomobili, saat 14.00 sıralarında il girişinde takibe aldı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, ilden ayrılacağı sırada polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde M.B. adına düzenlenmiş kimliği ibraz eden kadının, asıl adının Sevgi Y. olduğu tespit edildi. Sevgi Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise kapı kilidi dili düşürmede kullanılan aparatlar ele geçirildi. Ayrıca Sevgi Y.'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Sevgi Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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