MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale’de 80 kaçak göçmen yakalandı
GeriGündem Çanakkale’de 80 kaçak göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 21:28 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de 80 kaçak göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale’de 80 kaçak göçmen yakalandı
Abone Olgoogle-news

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerinden, can salı ve lastik botlarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 80 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesininÿKadırga Burnu ve Babakale açıklarında, can salı ve lastik botların içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Lastik bot ve can salları içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık’taki geri gönderme merkezine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle