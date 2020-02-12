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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Çanakkale'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

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Çanakkale'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 80 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık, Gelibolu, Bayramiç ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakaladı. Organizatör T.A. gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ile 80 can yeleği ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör T.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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