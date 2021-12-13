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Çanakkale’de 8 yıldır süren akaryakıt davasında karar çıktı

#Çanakkale#Ülgür Gökhan#Beşiktaş
Çanakkale’de 8 yıldır süren akaryakıt davasında karar çıktı

Çanakkale’de S.S. 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi akaryakıt davasında karar duruşması gerçekleştirildi. Aralarında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın da yer aldığı 34 sanıktan 31'inin beraatına karar verilirken, 3 sanığa ise farklı oranlarda hapis cezası verildi.

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Belediye denetimli halk otobüslerinin bağlı olduğu Çanakkale S.S. 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile ilgili davanın karar duruşması, İstanbul Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesi üzerine Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye heyeti, yaklaşık 3 saat süren karar davasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve yargılanan 31 sanık için beraat kararı verdi. Çanakkale S.S. 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Ateş 9 yıl 10 ay, kooperatif yöneticilerinden Bali Günay 16 yıl 3 ay, Fettan Acar ise 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

2008 yılı ekim ayında Çanakkale S.S. 18 No'lu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nden bir grup üye, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne imzasız mektup göndermişti. Ekipler, geniş çaplı operasyon yaparak çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. 13 Şubat 2013'de görülmeye başlanan davada 182 sayfa ve 45 klasörden oluşan iddianame hazırlanmıştı. İddianamede kooperatifin denetiminden sorumlu olan Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve irtikap iddiasıyla suçlanmıştı.

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#Çanakkale#Ülgür Gökhan#Beşiktaş

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