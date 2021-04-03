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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı

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Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, botlarının arızalanması nedeniyle sürüklenen 54 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe açıklarında bir botun sürüklendiğini tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bindikleri botun motoru arızalanan ve bir süre sürüklenen 54 sığınmacıyı kurtardı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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