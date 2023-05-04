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Kahvehanedeki seçim çalışmasında 4 kişinin darp edilmesi olayında 6 tutuklama

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#Çanakkale#Yeşil Sol Parti#Kavga
Kahvehanedeki seçim çalışmasında 4 kişinin darp edilmesi olayında 6 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 19:59

Çanakkale'de seçim çalışması için kahvehaneye giren Yeşil Sol Parti Çanakkale milletvekili adayı Adile Yalçın ile tartıştığı öne sürülen 4 kişinin yaklaşık 25 kişilik grup tarafından darp edildiği olayda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Olay, 3 Mayıs tarihinde saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, seçim çalışması için kahvehaneye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale milletvekili adayı Adile Yalçın'ın da aralarında olduğu partililer, Hasan Çicek, Mustafa Kılıç, Selçuk Şahin ve Muhammed Şanlı'nın bulunduğu masaya geldi. Yalçın, masadaki Mustafa Kılıç ile tokalaşmak isteyince aralarında tartışma çıktı. Kahvehanedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Daha sonra kahvehaneye gelen yaklaşık 25 kişilik grup, içerideki Yalçın ile tartışan 4 kişiyi darbetti. Ambulansla kaldırıldıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kahvehanedeki seçim çalışmasında 4 kişinin darp edilmesi olayında 6 tutuklama


6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yeri ve çevredeki kameraların incelenmesinin ardından olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, 'silahla kasten yaralama', 'tehdit', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerini ardından serbest bırakıldı.

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#Çanakkale#Yeşil Sol Parti#Kavga

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