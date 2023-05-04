Çanakkale'de 4.2 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Ege Denizi Saros Körfezi'nde saat 04.50'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu .Yerin 18.31 kilometre altında gerçekleşen depremin Çanakkale'nin Eceabat ilçesine uzaklığı 16.82 kilometre olarak belirlendi.

Çevre illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.