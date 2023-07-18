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Çanakkale'de 37 saattir alevlerle mücadele: İşte yangında son durum

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#Orman Yangını#Yangın#Çanakkale
Çanakkalede 37 saattir alevlerle mücadele: İşte yangında son durum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:38

Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın 37 saattir sürüyor. Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu. Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı.

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Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi.

Çanakkalede 37 saattir alevlerle mücadele: İşte yangında son durum

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı. Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu.

Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60’ın üzerinde arazöz, 500’den fazla personel müdahale ediyor.

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Çanakkalede 37 saattir alevlerle mücadele: İşte yangında son durum

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#Orman Yangını#Yangın#Çanakkale