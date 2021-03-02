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Gündem
İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 33 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Sivrice açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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