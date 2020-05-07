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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Çanakkale'de 3 kişi, araçlarında uyuşturucuyla yakalandı

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Çanakkale'de 3 kişi, araçlarında uyuşturucuyla yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, jandarma ekiplerince arama yapılan 2 araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesine 2 araç ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Kuzu Limanı Feribot İskelesi'nde araç sürücülerini durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda; 15 sentetik uyuşturucu hap, 3 fişek ve 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan ve gözaltına alınan Z.C.G., M.E.G. ile H.G. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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