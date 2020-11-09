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Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 16:35 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirildi

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Çanakkale'de 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirildi
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ÇANAKKALE'de kaçak ve sahte alkol satışına yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde düzenledikleri operasyonda, şişelenmiş ve sahte içki imalatında kullanılan 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirdi. Olayda kullanılan kamyonete el konulurken, 2 şüpheli yakalanarak, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

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