Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)
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Çanakkale'de 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirildi
ÇANAKKALE'de kaçak ve sahte alkol satışına yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirdi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde düzenledikleri operasyonda, şişelenmiş ve sahte içki imalatında kullanılan 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirdi. Olayda kullanılan kamyonete el konulurken, 2 şüpheli yakalanarak, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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