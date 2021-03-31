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Gündem
Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de 2 köy karantinaya alındı

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Çanakkale’de 2 köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinin Değirmendüzü ve Çan ilçesinin Yaykın köyleri, vaka sayılarındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gelibolu ve Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, Değirmendüzü ve Yaykın köylerinde koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Değirmendüzü köyü 14 gün, Yaykın köyü ise 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler ertelendi.

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