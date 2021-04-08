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Gündem
Sadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)-
Haber Giriş: 08.04.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Çanakkale'de 2 köy için karantina kararı

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Çanakkale'de 2 köy için karantina kararı

Çanakkale Yenice ilçesine bağlı Karabey ve Torhasan köylerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

İlçeye bağlı Karabey ve Torhasan köylerinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca, bugün saat 21.00 itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları ise köy muhtarlıkları ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak

Bu arada, köy muhtarları ve köy imamları tarafından sık sık anonslar yapılarak, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine daha dikkatli davranması konusunda uyarılarda bulunulacak.

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