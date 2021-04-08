Çanakkale'de 2 köy için karantina kararı

İlçeye bağlı Karabey ve Torhasan köylerinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca, bugün saat 21.00 itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları ise köy muhtarlıkları ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak

Bu arada, köy muhtarları ve köy imamları tarafından sık sık anonslar yapılarak, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine daha dikkatli davranması konusunda uyarılarda bulunulacak.

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