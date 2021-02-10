MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale’de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı
GeriGündem Çanakkale’de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale’de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE’de jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor. Geçen ocak ayında gerçekleştirilen 16 operasyonda 30 şüpheli yakalandı. 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram Afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 uyuşturucu/uyarıcı hap, 3 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle