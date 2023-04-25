Çanakkale’de 108. yıl anması

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Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Sanders, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Mın Dva Matt Keogh, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile çok sayıda büyükelçi katıldı. Tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Demircan'ın Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Şehitler ve yabancı askerler için saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapıldı.

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