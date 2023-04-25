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Çanakkale’de 108. yıl anması

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#Çanakkale#Gelibolu#Tören
Çanakkale’de 108. yıl anması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:00

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 108'inci yıldönümünde Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi'nde şehitler ve hayatını kaybeden yabancı askerler törenle anıldı.

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Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Sanders, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Mın Dva Matt Keogh, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile çok sayıda büyükelçi katıldı. Tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Demircan'ın Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Şehitler ve yabancı askerler için saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapıldı.

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Çanakkale’de 108. yıl anması

ALTIN HARFLERLE

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “108 yıl önce bu topraklarda dünya tarihi adeta yeniden yazıldı. Çanakkale Zaferleri dünya tarihinin sayfalarına, 'Türklerin Zaferi' olarak altın harflerle yazıldı” diye konuştu. 

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#Çanakkale#Gelibolu#Tören

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