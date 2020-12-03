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İpek YAVAŞ/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı

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Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı
Ezine ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Sarısöğüt köyüne 14 gün süreyle giriş ve çıkışlar kapatıldı. Kararda, ev ziyaretlerinin kısıtlanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Yetkililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyde çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilmesinden dolayı 14 gün süreyle giriş ve çıkışların kapatıldığını belirtirken, jandarma ekipleri, köy giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

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