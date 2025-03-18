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Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’ndan alternatif tören tepkisi

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#Zonguldak Valisi#Çanakkale Zaferi#CHP
Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’ndan alternatif tören tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 16:39

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP’nin düzenlediği alternatif törene katılanlara tepki gösterdi. Hacıbektaşoğlu, Valilik binasının balkonundan bağırarak, “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp” ifadelerini kullandı.

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Zonguldak’ta Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla saat 10.00’da Valilik binası önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00’te ise CHP’liler, Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı’nda alternatif tören yaptı.

Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’ndan alternatif tören tepkisi
Bu sırada yağmur da başladı. Katılımcılar yağmurdan korunmak için Valilik binası girişi önünde törene devam etti. Bu sırada binanın balkonuna çıkan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif törene katılanlara tepki gösterdi.
Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’ndan alternatif tören tepkisi

Vali Hacıbektaşoğlu balkondan, “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp. Ayıp, ayıp. Nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Ne yargıdan anlıyorsunuz ne ihtardan anlıyorsunuz ne insanlıktan anlıyorsunuz. Ayıp” dedi.
Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’ndan alternatif tören tepkisi
Vali Bektaşoğlu, tepkisinin ardından binanın içine geri girdi. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural’ın da aralarında bulunduğu grup da Vali Hacıbektaşoğlu’na tepki gösterdi. Kalabalık, törenin tamamlanmasının ardından dağıldı.
Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’ndan alternatif tören tepkisi

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#Zonguldak Valisi#Çanakkale Zaferi#CHP

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