Çanakkale Zaferi’ne görkemli kutlama… 111 yıl sonra aynı gurur aynı ruhla

Haberin Devamı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıldönümü nedeniyle yurt genelinde törenler yapıldı. Türk milletinin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizmi bozguna uğratarak tarihin akışını değiştirdiği Çanakkale’deki ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, siyasi partilerin temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çelenk bıraktı.

Haberin Devamı

Gaziler tören alanında yerini aldı.

21 PARE TOP ATIŞI

Daha sonra TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına, 3972 sayılı Kanun’la Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ‘Çanakkale Geçilmez’ yazan altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına takıldı. Güler’in altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağı göndere çekildi. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’ndaki TCG Kınalıada tarafından 21 pare top atışı yapıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunması ile buradaki tören sona erdi.

ŞEHİTLER ABİDESİ’NDE...

İkinci tören Şehitler Abidesi’nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, vatana, bayrağa ve istikbale sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlara rahmet dileyerek, gazilere sıhhat ve afiyet temennisinde bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Güler, ‘Çanakkale Geçilmez’ yazan altın madalyayı, Türk bayrağına taktı.

SURİYE’DE DE TÖREN

Suriye’nin başkenti Şam’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.Türk Büyükelçilik yetkilileri ve personelin katıldığı program, Şam’daki Emevi Camisi haziresinde bulunan, Türk Hava Şehitliği’nde gerçekleştirildi.

İstanbul’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıldönümü dolayısıyla tören yapıldı. İstanbul Valiliği’nce Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İl Müftüsü Emrullah Tuncel, mülki erkân, yargı mensupları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Haberin Devamı





GİZLİ KAHRAMAN MÜSTECİP ONBAŞI

ÇANAKKALE Savaşı’nda, Boğaz’dan geçen Fransız denizaltısı ‘Turquoise’yi fark ederek komutanından izinsiz olarak ateşlediği topla periskopundan vuran ve bu denizaltının ele geçirilmesini sağlayan Müstecip Onbaşı, savaşın unutulan kahramanlarından oldu. Çanakkale cephesinde topçu birliğinde görev alan er Müstecip, 30 Ekim’i 31 Ekim’e bağlayan gece, sabaha karşı nöbet tutarken Boğaz’dan geçen Fransız denizaltısı ‘Turquoise’nin periskopunu fark etti. İnisiyatif alıp komutanından izinsiz şekilde sahra topuna 2 tane top mermisi ateşleyerek denizaltıyı periskopundan vurdu. Periskopu hasar gören denizaltı, görme kabiliyetini kaybetmesi üzerine su yüzeyine çıkarak karaya oturdu. 27 kişilik Fransız mürettebatın gözaltına alındığı olayda denizaltı ele geçirilip İstanbul Haliç’e çekildi. Bu olayın ardından 5’inci Ordu Komutanı Liman Von Sanders ile Başkomutanvekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, Er Müstecip’e ‘Onbaşı’ rütbesi vererek madalya ile ödüllendirdi. Enver Paşa ayrıca kolundaki altın saatini Onbaşı Müstecip’e hediye etti. Tamir edilen denizaltının ismi de ‘Müstecip Onbaşı’ olarak değiştirildi.

Haberin Devamı





ŞEHİTLERE KARANFİL

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıldönümü dolayısıyla yurt genelinde de törenler düzenlendi. Törenler kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Protokol ve vatandaşlar, şehitlikleri ziyaret etti, kahramanlar için dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. PKK’nın kalleşçe şehit ettiği Bedirhan Bebek de unutulmadı.





Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde tören yapıldı.

Haberin Devamı

Ünlü tatil beldesi Bodrum’da paramotorla Türk bayrağı açıldı. Bodrum semalarında gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



