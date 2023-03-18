Çanakkale Zaferimiz 108 yaşında

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100’üncü yılına girdiğimiz Cumhuriyet’in önsözü kabul edilen Çanakkale Zaferi’nin bu yılki programı için, Türk ulusunun kurucu gücünü vurgulayan “Ruhumuzda var” teması belirlendi. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndaki törenlerde Anafartalar Kahramanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz bir kez daha saygıyla anılacak.





Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Alay anısına birçok ilden Çanakkale’ye yürüyüşler de yapılıyor.

Gelibolu’da yapılacak törenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. “Çanakkale geçilmez” destanını yazan kahraman Mehmetçiğin yenilmezliğinin simgesi olan Şehitler Abidesi’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel düzenleme yapıldı. Ziyaretçiler, anıt rölyeften Abide’ye “Kurtuluşa Giden Yol” temalı yoldan ulaşacak. Şehitler Abidesi’nin çevresine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renkte 7 bin şakayık, 2 bin gül ve bin 500 taflan dikildi.