Çanakkale ve Muğla orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Milas ilçesinde Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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İZMİR'DE DE ORMAN YANGINI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Narlıdere Mezarlığı'nın yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



