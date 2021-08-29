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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Çanakkale ve Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Çanakkale ve Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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