Çanakkale Valisi Aktaş, koronavirüs denetimi yaptı

Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından Türkiye’nin risk haritasında ‘çok yüksek risk’ ile 'kırmızı’ kategoriye yükseldi. Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 6- 12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13- 19 Mart tarihleri arasında 202,75 olarak gerçekleşti. 20- 27 Mart tarihleri arasında ise 348,81’e yükseldi.

Koronavirüs vaka sayısındaki artış, kentte tedirginliğe yol açtı. Vali İlhami Aktaş ise, bugün İçişleri Bakanlığı’nın ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelgesi kapsamında kordon boyunda faaliyet gösteren işletmeleri denetledi. Esnaf ile görüşen Vali Aktaş, salgının kontrol altına alınabilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Vaka artışını kontrol altına almak için hareketliliğin azalmasının önemli olduğunu söyleyen Vali İlhami Aktaş, vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti.

Denetime İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri de katıldı.

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