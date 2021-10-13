Çanakkale Valiliğinden, Assos bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıTürk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı#Selim İleri
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Attila Szalai bombası 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...Attila Szalai bombası! 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...#Fenerbahçe
MİT ve Emniyetten flaş operasyon İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandıMİT ve Emniyet'ten flaş operasyon! İkisi İran ajanı 8 kişi yakalandı#MIT
Kaptan Kirk uzayda Dizi gerçek oldu... Rekoru kırdı'Kaptan Kirk' uzayda! Dizi gerçek oldu... Rekoru kırdı!#William Shatner
DSÖden umutlandıran açıklama: Bu yılın en düşüğündeDSÖ'den umutlandıran açıklama: Bu yılın en düşüğünde#Koronavirüs
Dünya rekortmeni evinde ölü bulundu Korkunç iddia...Dünya rekortmeni evinde ölü bulundu! Korkunç iddia...#Agnes Tirop
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
ABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durumABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durum!#Altın Fiyatları
Erol Buluttan F.Bahçeye olay gönderme 6. sıra...Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 6. sıra...#Erol Bulut
Gizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altındaGizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altında!#Ftalat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Hakan Çalhanoğlu veda edebilir'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' #Milli Takım
Bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyorBir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor#Paris Hilton
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale Valiliğinden, Assos bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

#Çanakkale Valiliği#Assos#Ayvacık İlçesi
Çanakkale Valiliğinden, Assos bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

Çanakkale Valiliği, Ayvacık ilçesi sınırlarındaki Assos bölgesinde devam eden çalışmaların, ilgili kurum ve kuruluşların gözetimi ve denetiminde, projesine uygun devam ettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Assos Antik Liman Mevkisi'nde yapılan çalışmalarda iş makinesi kullanımı, yol ve seki yapısı oluşturulması ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, yapılan iyileştirme çalışmaları sırasında iş makinesinin kullanımını gerektiren ve gerektirmeyen durumların, teknik şartnamede detaylı olarak belirtildiği vurgulandı.

Projede şevlendirme yapılacak alanlarda iş makinesi kullanılacağının teknik rapor, teknik şartname ve uygulama projesinde açıkça belirtildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer imalatlarda kesinlikle iş makinesi kullanılmayacağı belirtilmiştir. Dağcı marifeti ile enerji sönümleyici bariyerlerin yerleştirilme çalışmaları ayrıca yürütülmektedir. Yapılan şevlendirme çalışmalarında doğal iş akışı nedeniyle iş makinelerinin şevler arası hareketi ve manevra kabiliyetinin sağlanması amacıyla yol yapısı ve seki yapısı oluşmuştur. Projenin tamamlanmasına müteakip böyle bir yol ve seki yapısı kesinlikle kalmayacaktır. Daha önce yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz gibi çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşların gözetimi ve denetiminde projesine uygun olarak sürdürülmektedir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Valiliği#Assos#Ayvacık İlçesi

BAKMADAN GEÇME!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!