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Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Çanakkale şehitlikleri, kırmızı beyaz lalelerle donatıldı

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Çanakkale şehitlikleri, kırmızı beyaz lalelerle donatıldı

ÇANAKKALE Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlikler ile anıtların çevresine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkte 40 bin lale dikildi. Türk tarihinde önemli bir yeri olan laleler, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde şehitlikleri ziyarete gelenleri karşılıyor. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Türk tarihi ile özdeşleşen lale bitkisi, güzel bir görüntü oluşturduğu Çanakkale şehitliklerinde çok büyük anlam ifade ediyor” dedi.

Çanakkale şehitlikleri, kırmızı beyaz lalelerle donatıldı
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü 18 Mart günü Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenen görkemli tören ile kutlandı. 'Çanakkale Geçilmez Destanı’nı yazan şehitlerimiz bir kez daha anıldı. Tören hazırlıkları kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından şehitlikler ve anıtların çevresine 20 bin beyaz, 20 bin kırmızı olmak üzere 40 bin adet lale dikildi. Türk bayrağı ve şehit kanının simgeleyen laleler, ziyaretçilere görsel şölenin yanı sıra duygu dolu anlar yaşatıyor.

‘LALE TARİHİMİZDE ÖNEMLİ’

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk tarihinde çok müstesna yeri olan lalelerin açmaya başladığını söyleyen Kaşdemir, “Lale dünyada Türk’ü hatırlatır. Lale, Türk milletinin dünyaya hediye ettiği bir çiçek. Kültür, edebiyat ile tasavvufta ve birçok alanda müstesna yeri olan lalenin Çanakkale şehitliğine çok yakışacağını düşündük. 20 bin beyaz, 20 bin kırmızı olmak üzere 40 bin laleyi şehitliğe diktik. Kırmızı beyaz renkli laleler, Tarihi Alanı güzellikleriyle tamamladılar. Kırmız beyaz lale, bayrağımızın rengi, şehitlerimizin kanını simgeler. Artık ziyaretçileri, şehitlikte kırmızı beyaz laleler karşılıyor” diye konuştu.

Çanakkale şehitlikleri, kırmızı beyaz lalelerle donatıldı
ÇEVRE DÜZENLEMESİ BEĞENİLDİ

Denizli’den gelen Önder Torun da “Bu duygular anlatılamaz. Yaşamak ve hissetmek lazım. Savaşmış, gazi ve şehit olmuş askerlerimizden Allah razı olsun. Onların ruhuna Fatiha okumak için Şehitler Abidesi’ne geldim. Bayrağımızın rengindeki laleler güzel olmuş” dedi.

Konya’dan geldiğini belirten Ahmet Önal ise, şunları söyledi:

“Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılını kutladık. Bu görkemi ve duygu yoğunluğunu yaşamak istedik. Özellikle de lalelerin, kırmızı beyaz renkleri çok etkileyici. Buraları ziyaret ederken o günleri bir nebze de olsa hissedebiliyoruz.”

 

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