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Gündem
Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Çanakkale şehitleri için tramvayda saygı duruşu

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Çanakkale şehitleri için tramvayda saygı duruşu

KOCAELİ’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla asker üniforması giyen 2 kişi, durdurup bindikleri tramvayda yolculara Türk bayrağı dağıttı. Ardından Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Çanakkale şehitleri için tramvayda saygı duruşu
İzmit’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale savaşlarında dönemin askeri üniformasını giyen 2 kişi, tramvayı durdurdu. Tramvaya binen bu kişiler, ellerindeki Türk bayraklarını yolculara dağıttı. Yolcuların alkış yağmuruna tutmasının ardından Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.
Çanakkale şehitleri için tramvayda saygı duruşu

 

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