Çanakkale Şehitler Abidesi'nde '15 Temmuz' anması

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15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılında Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Vali Aktaş tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları Kahramanları'nın rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİMİZİ HAYKIRIYORUZ"

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali İlhami Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü dolayısıyla kente genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyleyerek, "Darbe girişimine karşı yapılan mücadeledeki Türkiye kahramanları sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı yaşıyoruz. Onları unutturmamak için çeşitli etkinliklerle bugünü anıyoruz. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve liderliğinde hiçbir zaman hainlere, hangi amaçla olursa olsun hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğimizi haykırıyoruz, haykırmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Vali Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edilmesiyle program sona erdi.