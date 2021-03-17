Çanakkale Şehitler Abidesi, 18 Mart törenlerine hazır

Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez’ Destanı’nın 106 yıllık haklı gururu, yarın koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla Çanakkale’de bir kez daha yaşanacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törenin hazırlıkları tamamlandı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 20 bin kırmızı, 20 bin beyaz olmak üzere 40 bin lale soğanı dikildi. 6 bin kırmızı şakayık, 4 bin beyaz şakayık olmak üzere 10 bin şakayık sembolik şehit mezarlarına dikildi. Tören alanı Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler esnasında denizde gerçekleştirilecek geçit töreni gösterisi için seyir terası oluşturuldu. Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı. Şehitler Abidesi ve Morto Koyu’nda bulunan helikopter pistlerinin etrafındaki iniş ve kalkışta tehlike yaratacak bitki örtüsü temizlendi. Çanakkale Şehitler Abidesi’ne ulaşan alternatif yollarda da temizlik çalışması yapıldı. Alanda konuşmaların gerçekleştirileceği kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü kontrollerinin tamamlanmasıyla Şehitler Abidesi, yarın düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü törenleri için hazır hale getirildi. Tarihi alanda koronavirüse karşı önlem olarak dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Tören günü alana gelenler, termal kameradan geçirilecek. Ayrıca el antiseptikleri dağıtılacak. Tarihi Yarımada’daki şehitlikler ile müzelerde tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek. 18 MART TÖREN PROGRAMI AÇIKLANDI

Öte yandan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü tören programı açıklandı. Program yarın sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayacak. 'Altın Madalya'nın bayrağa toka edilmesi seremonisinin ardından 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erecek.

18 Mart törenleri, Şehitler Abidesi'nde devam edecek. Buradaki program saat 12.00'de çelenk sunumuyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardında program, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam edecek. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunacak. Şehitlik defteri imzalanıp, kabirlerine karanfil bırakılarak, Mobil Müze gezilecek. Çanakkale Boğazı'nda, Deniz Kuvvetleri geçit töreni sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisi gerçekleştirilecek.

'Çanakkale Şehitler Abidesi 81 Genç 81 Bayrak Programı' kapsamında 7 genç tarafından 7 bayrak teslimi töreniyle program sona erecek.

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