Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitleri anıldı

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İNGİLİZ ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, Çanakkale Savaşları’nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914’te Çanakkale Boğazı’nın girişini bombalamaları sırasında şehit olan 5 subay ve 81 er için Seddülbahir Kalesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Savaşı’nda şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından İlk Şehitler Kabristanı’nda karanfil bırakılmasıyla tören sona erdi.

‘CUMHURİYETİMİZE GİDEN YOLLARIN BAŞLANGICI’

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün 3 Kasım. 3 Kasım 1914’te Çanakkale Savaşları’nın başlamasının hemen akabinde Çanakkale Boğazı’nın girişindeki İngiliz savaş gemisinin açmış olduğu ateş sonucunda Seddülbahir Kalesi cephaneliğinde 81 er, 5 subayımızın toprağa düştüğü, yani Çanakkale Savaşları’nda ilk şehitleri toprağa verdiğimiz gün. Onları bugün büyük bir saygıyla, rahmetle andık. Bu toprakların vatan yapılması, Cumhuriyetimize giden yolların başlangıcı hep Çanakkale oldu” dedi.