Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı

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Sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde, memleketi Balıkesir'in Havran ilçesi Kocaseyit Mahallesi'ndeki mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Havran Kaymakamı Enver Özderin, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Havran Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yılmaz, Hüseyin Asarlı, protokol üyeleri ve birçok kişi katıldı.

Anma töreninde Seyit Onbaşı'nın kabrine protokol üyeleri ve katılımcılar karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra anma programı sona erdi.