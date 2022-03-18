Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çanakkale Savaşı kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan: 8 sene askerlik yapmış

#Bursa#Yenişehir#Çanakkale Savaşı
Çanakkale Savaşı kahramanı Müstecip Onbaşının kızı Ulviye Balkan: 8 sene askerlik yapmış

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Bursalı Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan (76) babasını anlattı. Balkan, babasının Fransız denizaltısı Turkuaz'ı top atışı ile vurarak savaşta önemli bir görev üstlendiğini hatırlatarak "Babam 8 sene askerlik yapmış. 'Siz ne çektiniz? Bu vatan, kolay kazanılmadı' derdi" dedi.

Haberin Devamı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden Çanakkale'deki cepheye giden Onbaşı Müstecip Kılıçaslan, 30 Ekim 1915'teki Kilitbahir nöbeti sırasında su üzerinde kulesi görünen Fransız denizaltısı Turkuaz'ı 3'üncü top atışında vurarak savaşta önemli bir rol oynadı. Müstecip Onbaşı, savaşın sona ermesinin ardından doğduğu Yenişehir'e döndü ve 1959 yılında hayatını kaybetti. Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107'nci yıl dönümünde babasını anlattı.

Çanakkale Savaşı kahramanı Müstecip Onbaşının kızı Ulviye Balkan: 8 sene askerlik yapmış

'8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ'

"Babam ve arkadaşları, 8 sene askerlik yapmış. Çok çekmiş, bu vatan onların bizlere hediyesidir" diyen Ulviye Balkan "Babam anlatırdı; 'Siz ne biliyorsunuz? Biz çok çektik. Evimizi, eşimizi, çocuklarımızı unuttuk' derdi. 'Siz ne çektiniz? Bu vatan, kolay kazanılmadı' derdi. 8 sene askerlik yapmış, eve gelmemiş. Geldikten sonra kolundan 8 sene felçli gezdi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bu arada Orhaniye köyünde yaşayan Ulviye Balkan'ı ilçe sakinlerinden Erdal Tirşahi de ziyaret etti. Tirşahi Balkan'a; Türk bayrağı, 57'nci Alay Sancağı ve Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kadar şehit olan askerlerin kanlarından oluşan temsili kan tüpü hediye etti.

Çanakkale Savaşı kahramanı Müstecip Onbaşının kızı Ulviye Balkan: 8 sene askerlik yapmış

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Yenişehir#Çanakkale Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı