Çanakkale sahillerinde çöp temizliği

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Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Denizi'nin temiz kalması amacıyla Çanakkale’deki sahillerde etkinlik düzenledi. Mavi bayraklı Barış Plajı'ndaki etkinliğe ise Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Barbaros Mahallesi muhtarı Şaban Şahin, Marmara Belediyeler Birliği temsilcileri Kerem Ulusoy ve Hatice Kübra Baştuğ, belediye personeli ile gönüllüler katıldı.