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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:52 | Son Güncelleme:

Çanakkale Posta Kodu kaçtır? Çanakkale ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Çanakkale Posta Kodu kaçtır? Çanakkale ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları ülkemizde her il için ve her ildeki ilçeler için farklı olan 5 basamaklı kodlardır. Bu 5 basamaklı kodlar bazı büyük illerimizde aynı ilçede bulunan farklı bölgeler için de özel olarak verilen numaralardır. Çanakkale ilinin ve Çanakkale ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? Çanakkale il posta kodları ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Posta kodları 5 basamaktan oluşur. Bu kodların ilk 2 basamağı il plaka kodunu belirtir ve illeri simgeler. Devamında kullanılan 3 basamaklı kodlar ise ilçeleri simgeler. Bu sayede adres bilgileri kolaylıkla birbirinden ayrışmış olur.

 Çanakkale İlinin Posta Kodu

 Çanakkale ilinin posta kodu 17000’dir. Çanakkale ilinin plaka numarası da 17’dir. Çanakkale ilçelerinin posta kodları il posta kodu olan "17" sayısının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun koyulması ile meydana gelir. Bu şekilde kargo, taşımacılık ve her türlü adres işlemi sorunsuz bir şekilde işleyişine devam eder.

 Çanakkale İlçelerinin Posta Kodları

 Çanakkale iline dahil olan 12 adet ilçe vardır. Çanakkale ilçelerinin posta kodları aşağıda listelenmiştir.

 Ayvacık İlçesi - 17860

 Bayramiç İlçesi - 17700

 Biga İlçesi - 17200

 Bozcaada İlçesi - 17680

 Çan İlçesi - 17400

 Çanakkale Merkez - 17020

 Eceabat İlçesi - 17900

 Ezine İlçesi - 17600

 Gelibolu İlçesi - 17360

 Gökçeada (İmroz) İlçesi - 17760

 Lapseki İlçesi - 17810

 Yenice İlçesi - 17560

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