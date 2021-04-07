Çanakkale Posta Kodu kaçtır? Çanakkale ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları ülkemizde her il için ve her ildeki ilçeler için farklı olan 5 basamaklı kodlardır. Bu 5 basamaklı kodlar bazı büyük illerimizde aynı ilçede bulunan farklı bölgeler için de özel olarak verilen numaralardır. Çanakkale ilinin ve Çanakkale ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? Çanakkale il posta kodları ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.
Posta kodları 5 basamaktan oluşur. Bu kodların ilk 2 basamağı il plaka kodunu belirtir ve illeri simgeler. Devamında kullanılan 3 basamaklı kodlar ise ilçeleri simgeler. Bu sayede adres bilgileri kolaylıkla birbirinden ayrışmış olur.
Çanakkale İlinin Posta Kodu
Çanakkale ilinin posta kodu 17000’dir. Çanakkale ilinin plaka numarası da 17’dir. Çanakkale ilçelerinin posta kodları il posta kodu olan "17" sayısının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun koyulması ile meydana gelir. Bu şekilde kargo, taşımacılık ve her türlü adres işlemi sorunsuz bir şekilde işleyişine devam eder.
Çanakkale İlçelerinin Posta Kodları
Çanakkale iline dahil olan 12 adet ilçe vardır. Çanakkale ilçelerinin posta kodları aşağıda listelenmiştir.
Ayvacık İlçesi - 17860
Bayramiç İlçesi - 17700
Biga İlçesi - 17200
Bozcaada İlçesi - 17680
Çan İlçesi - 17400
Çanakkale Merkez - 17020
Eceabat İlçesi - 17900
Ezine İlçesi - 17600
Gelibolu İlçesi - 17360
Gökçeada (İmroz) İlçesi - 17760
Lapseki İlçesi - 17810
Yenice İlçesi - 17560
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