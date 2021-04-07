Çanakkale Posta Kodu kaçtır? Çanakkale ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 basamaktan oluşur. Bu kodların ilk 2 basamağı il plaka kodunu belirtir ve illeri simgeler. Devamında kullanılan 3 basamaklı kodlar ise ilçeleri simgeler. Bu sayede adres bilgileri kolaylıkla birbirinden ayrışmış olur.

Çanakkale İlinin Posta Kodu

Çanakkale ilinin posta kodu 17000’dir. Çanakkale ilinin plaka numarası da 17’dir. Çanakkale ilçelerinin posta kodları il posta kodu olan "17" sayısının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun koyulması ile meydana gelir. Bu şekilde kargo, taşımacılık ve her türlü adres işlemi sorunsuz bir şekilde işleyişine devam eder.

Çanakkale İlçelerinin Posta Kodları

Çanakkale iline dahil olan 12 adet ilçe vardır. Çanakkale ilçelerinin posta kodları aşağıda listelenmiştir.

Ayvacık İlçesi - 17860

Bayramiç İlçesi - 17700

Biga İlçesi - 17200

Bozcaada İlçesi - 17680

Çan İlçesi - 17400

Çanakkale Merkez - 17020

Eceabat İlçesi - 17900

Ezine İlçesi - 17600

Gelibolu İlçesi - 17360

Gökçeada (İmroz) İlçesi - 17760

Lapseki İlçesi - 17810

Yenice İlçesi - 17560

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