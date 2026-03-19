Çanakkale mesajları... Kurtulmuş: Tek yürek olduğumuzu gösteren milli hafıza

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıldönümü mesajında “Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum dedi. Kurtulmuş, mesajında, “Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır. Bu büyük zafer, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sözden öte, bir duruş, irade ve eylem meselesi olduğunun açık ispatıdır. Şanlı zaferimizin 111’inci yıldönümünde kahraman ecdadımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; birliğimizi ve kardeşliğimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: DÜNYA TARİHİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıldönümünü kutladı. Özel, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “ ‘Çanakkale geçilmez’... Bu söz, milletimizin iradesinin hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin tarihsel ilanıdır. Dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere topraklarımızı düşmana teslim etmeyen tüm kahramanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”

Haberin Devamı

TÜRK MİLLETİNİN KARDEŞLİK ZAFERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 111 yıl önce Çanakkale Boğazı’nda husumeti yüzdürenlerin aşağı yukarı bir benzerine Hürmüz Boğazı’yla ilgili zalim niyetlerde de tesadüf edildiğini belirtti. MHP Lideri, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Çanakkale Zaferi beka onuruna ve istiklal şerefine sahip çıkma azim ve dirayetini fedakârca gösteren büyük bir milletin hak edilmiş mükâfatı olarak tezahür etmiştir. Bu kapsamda küresel siyasetin akış yatağı, tarihin ilerleyiş yönü, çoklu ve çok boyutlu stratejik ilişkilerin yörüngesi müessir şekilde değişime uğramıştır.

Haberin Devamı

ÇANAKKALE DESTANDAN ÖTESİ

Çanakkale yaşanmış bir destandan çok daha ötesidir. Bunun yanında Çanakkale bir şuurdur, bir duruştur, bir duyuştur, bir inanıştır; kökeni ve yöresi ne olursa olsun aziz millet varlığında kaynaşmış ve kucaklaşmış muhterem bir neslin milli birlik ve kardeşlik hissiyatında anıtlaşmasıdır. Nihayet anıtlaşan bu mücadele mirası tam bağımsızlığın harcını karmıştır. Çanakkale’den 111 yıl önce körüklenen var oluş meşalesi önümüzü ve milli ömrü aydınlattığı müddetçe hiçbir muhasım odak Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne zincir vuramayacaktır. Yan yana, yüz yüze, el ele, omuz omuza siper siper büyüyen, tabyalardan yükselen, mevzilerden taşıp ehli salibin işgal projelerini söndüren elbette milli birliğimizin eşsiz direnci, milli kardeşliğimizin emsalsiz kuvvetidir.

Haberin Devamı

Düşmansız Türkiye’den Terörsüz Türkiye’ye geçen uzun seneler boyunca gıpta edilecek tarihsel seciyemiz öz ve kök değerlerimizi, birlik ve bütünlüğümüzü daha da tahkim ve takviye etmiş, içimiz bir olduktan sonra dışımızın ne kadar karışık ve kaotik olmasının herhangi bir ehemmiyet arz etmeyeceğini tescillemiştir. Çanakkale, bir yönüyle Türk milletinin kardeşlik zaferi olarak tevil ve tesmiye edilmelidir.

BİR BENZERİ HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA...

111 yıl önce Çanakkale Boğazı’nda husumeti yüzdürenlerin aşağı yukarı bir benzerine Hürmüz Boğazı’yla ilgili zalim niyetlerde de tesadüf edilmekle birlikte, ihtiyaç duyulan mukavemetin ve muktedir iradenin Çanakkale’den süzülerek çıkarılması gerektiğini bilhassa ifade etmek lazımdır. Çünkü Çanakkale mazlum milletler için de esin, erdem ve ilham kaynağıdır, velhasıl kelam hep de böyle kalacaktır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’de devleşen bütün kahramanlarımızı, bir hilal uğruna fedayı can etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Dün Çanakkale geçilemedi, bugün de Türkiye’nin önüne geçilemeyecektir.”

Haberin Devamı

DERVİŞOĞLU: EBEDİYETE BİR MÜHÜR GİBİ KAZINDI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıldönümünü kutladı. Dervişoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: “Çanakkale topraktır, toprağı vatan yapansa yürektir, bayraktır. Ebediyete bir mühür gibi kazıdığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet, zaferimiz daim olsun.”